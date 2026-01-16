Песков: Кремль сообщит о дате оглашения Путиным послания Федеральному собранию

Кремль отдельно проинформирует, когда президент Владимир Путин определится с датой оглашения своего традиционного послания Федеральному собранию. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Когда президент определится со сроками, мы вас проинформируем», — сказал представитель президента.

Ранее Дмитрий Песков анонсировал визит Владимира Путина на выставку беспилотных транспортных средств гражданского назначения в Москве. Пресс-секретарь отметил, что столица РФ отличилась в этой сфере.