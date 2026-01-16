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Опубликовано 16 января, 13:22

Песков: Кремль сообщит о дате оглашения Путиным послания Федеральному собранию

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Кремль отдельно проинформирует, когда президент Владимир Путин определится с датой оглашения своего традиционного послания Федеральному собранию. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Когда президент определится со сроками, мы вас проинформируем», — сказал представитель президента.

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Ранее Дмитрий Песков анонсировал визит Владимира Путина на выставку беспилотных транспортных средств гражданского назначения в Москве. Пресс-секретарь отметил, что столица РФ отличилась в этой сфере.

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Матвей Константинов
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