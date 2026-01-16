Депутат Госдумы Константин Затулин назвал бессмысленными разговоры в Польше о компенсациях со стороны России за события сентября 1939 года. В комментарии «Газете.ru» он заявил, что действия СССР тогда были «освободительным походом».

Политик предложил Варшаве, если она так «погружена в историю», подумать о компенсациях за Смутное время и оккупацию Кремля польско-литовскими войсками в начале XVII века. По его словам, современные польские претензии «не стоят дороже бумаги, на которой изложены».

Затулин также сослался на недавно рассекреченные французские документы, которые, по его словам, подтверждают, что именно Польша помешала СССР договориться с Великобританией и Францией о создании антигитлеровской коалиции до начала войны. В связи с этим он добавил, что если и говорить об ответственности, то «Польше следовало бы покаяться вслед за Германией».

Тема репараций и исторической ответственности за Вторую мировую войну остаётся крайне болезненной для Польши, которая предъявляет претензии не только России, но и своему западному соседу и союзнику. Так, премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции в Берлине в начале минувшего декабря вновь призвал канцлера Германии Фридриха Мерца ускорить выплату компенсаций полякам, пострадавшим от нацистской оккупации, заявив, что никакие договоры не снимают моральной ответственности. В ответ Мерц заявил, что вопрос репараций на официальном уровне закрыт. Несмотря на расхождение позиций, стороны договорились продолжать диалог по этой сложной теме.