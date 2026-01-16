Украинская сторона ни разу не показала последствия ударов российского ракетного комплекса «Орешник» по целям на своей территории из-за серьёзных масштабов разрушений. На это обратил внимание Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

По его мнению, абсолютное молчание Киева подтверждает высокую эффективность применения нового оружия. Генерал обратил внимание, что если бы удар пришёлся мимо цели, это было бы тут же разрекламировано западными и украинскими СМИ. Однако «Орешник» достигал заданных целей, нанося значительный ущерб.

В беседе с «Царьградом» Липовой также предположил, что у Украины нет средств для противодействия этому комплексу, поэтому на Банковой не хотят лишний раз демонстрировать его мощь и «создавать психоз» среди населения и военных.

Оценки эффективности нового российского оружия звучат не только от российских военных, но и от западных лидеров, которые признают его потенциал и представляемую им угрозу. Например, французский президент Эмманюэль Макрон ранее призвал срочно вооружить Европу системами, аналогичными российскому «Орешнику». Он констатировал, что Франция, как и другие страны Евросоюза, уже находится в зоне поражения этого ракетного комплекса, что заставляет западные страны задуматься о срочном наращивании собственных ударных возможностей.