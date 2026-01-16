В Госдуме напомнили о повышении военных пенсий с октября 2026 года

С 1 октября 2026 года в России запланировано увеличение военных пенсий. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин, напомнив о ранее принятом законе.

В разговоре с RT он пояснил, что рост выплат связан с индексацией денежного довольствия действующих военнослужащих, от которого рассчитывается пенсия. Согласно материалам к бюджету, индексация запланирована на уровне прогнозируемой инфляции — 4%. Это приведёт к увеличению военных пенсий примерно на сопоставимую величину.

Депутат подчеркнул, что фактическая сумма прибавки для каждого пенсионера будет зависеть от индивидуальных параметров — срока службы, звания, состава надбавок и других факторов, учитываемых при расчёте.

Вопрос индексации пенсий является одним из самых социально значимых. При этом, в отличие от военных пенсий, размер страховой пенсии по старости для большинства граждан рассчитывается по другой, более сложной формуле и имеет законодательно установленный минимум. Так, по расчётам экономиста, в 2026 году минимальный размер страховой пенсии по старости для граждан России составит 14 287 рублей 49 копеек. Эта сумма складывается из стоимости минимального требуемого количества пенсионных коэффициентов (30 ИПК) и фиксированной выплаты. Специалист подчеркнул, что минимальный размер такой пенсии специально не устанавливается законом, но его можно вывести расчётным путём из действующей пенсионной формулы.