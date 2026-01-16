В Госдуме объяснили, почему США «останутся с носом» из-за иска к РФ по имперским долгам

У иска американского инвестиционного фонда Noble Capital RSD к России по долгам времён Российской империи практически нет юридических перспектив. Такое мнение выразил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко в интервью «Ленте.ру».

По его словам, Российская Федерация не является правопреемником Российской империи — в Конституции с 2020 года закреплена преемственность только от СССР. Кравченко напомнил, что ещё в 2006 году Россия полностью погасила исторический долг перед Парижским клубом, включая обязательства советского периода. Это решение было признано международным сообществом.

«Внезапное появление “держателей” царских долгов спустя 20 лет после официального закрытия вопроса выглядит как попытка воспользоваться исторической ностальгией, а не правом», — подчеркнул парламентарий.

Особое недоумение вызывает сам истец: фонд из Техаса, основанный в 2002 году и специализирующийся на местной недвижимости, вдруг претендует на долги, возникшие более века назад. Кроме того, Кравченко отметил: если уж говорить о преемственности Российской империи, то в неё входили Польша, Финляндия и другие ныне независимые государства — логично было бы требовать выплат от всех них, а не только от России.

Напомним, инвестфонд Noble Capital RSD подал иск в федеральный суд США по округу Колумбия, требуя с России, Минфина, ЦБ и ФНБ 225 миллиардов долларов по облигациям 1916 года. Фонд предлагает взыскать эту сумму за счёт замороженных российских суверенных активов. Интересы российских ведомств в суде будет представлять юридическая фирма Marks & Sokolov, а вопрос рассмотрения иска в американской юрисдикции, как пояснил Минфин, находится в ведении Генпрокуратуры РФ.