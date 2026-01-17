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Регион
Опубликовано 17 января, 00:35

Татьяна Москалькова провела переговоры с главой МККК Сполярич в Женеве

Обложка © Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна

Обложка © Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова встретилась с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич в Женеве. Об этом Москалькова написала в своём телеграм-канале.

«Рассмотрели вопросы поиска попавших без вести и соблюдения прав гражданских лиц, находящихся в пунктах временного размещения», — отметила омбудсмен.

Москалькова сообщила, что на встрече также обсуждалась передача посылок с письмами от родственников военнопленных. Она подчеркнула необходимость соблюдения прав российских военнослужащих, содержащихся в пенитенциарных учреждениях на Украине. По её словам, взаимодействие с МККК направлено на координацию гуманитарных мер и обеспечение защиты гражданских и военнопленных.

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Ранее Татьяна Москалькова призывала Киев к широкомасштабным обменам военнопленными. Она отмечала, что Россия продолжает предоставлять списки военнослужащих, подлежащих обмену, и напоминала о предыдущих успешных обменах в рамках стамбульских договорённостей. Омбудсмен подчеркнула, что при обменах важно избегать отбора по званию и сосредоточиться на гуманных критериях — здоровье и время содержания в плену.

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Антон Голыбин
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