Депутат Кошелев: Пени за просрочку ЖКХ будут начислять с 16-го числа

С марта в России изменяется порядок начисления штрафов за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг. Пени будут считаться с 16-го числа месяца, следующего за расчётным периодом. Об этом РИА «Новости» сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

С 1 марта меняется крайний срок внесения платежей — теперь он установлен на 15-е число месяца вместо 10-го. Если плата не поступила в срок, начисление пени начинается только после 31 дня — с 16-го числа следующего месяца. В течение первых 30 дней после даты платежа штраф не начисляется, что даёт возможность погасить задолженность без дополнительных расходов.

При дальнейшем отсутствии оплаты ежедневная пеня составит 1/300 от ключевой ставки Центробанка. Если просрочка превышает 90 дней, коэффициент увеличивается до 1/130 от ставки ЦБ за каждый день просрочки.

А ранее юрист рассказал, что отказаться от взносов на капремонт в квитанции за ЖКУ невозможно — это обязательный платёж по закону. Однако в платёжном документе есть строки, от которых собственник может освободиться на законных основаниях. Речь об услугах индивидуального характера, таких как радиоточка или коллективная телевизионная антенна, оформленные как услуги связи. После официального отключения их начисление должно прекратиться.