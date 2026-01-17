Французские военнослужащие присутствовали на Украине с первых дней конфликта, формально выступая в роли инструкторов и волонтёров. Об этом заявил ТАСС вице-председатель Международного движения русофилов и французский политик Фабрис Сорлин.

По словам Сорлина, участие Парижа в боевых действиях давно известно специалистам и не представляет сенсации. Он уточнил, что некоторое количество военнослужащих отправили в начале спецоперации. Кроме того, политик заявил, что Франция отошла от миротворческой роли, так как президент Эмманюэль Макрон своими заявлениями лишь подливает огонь.

Ранее французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что Елисейский дворец рассматривает вариант размещения своего военного контингента из тысяч солдат на территории Украины после окончания там боевых действий с Россией. Детали и сроки размещения военных французский лидер раскрывать не стал. Однако он подчеркнул, что солдаты будут находиться в большом удалении от фронта, если бои с Россией продолжатся.