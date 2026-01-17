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Регион
Опубликовано 17 января, 12:03

Посол России осудил призыв президента Хорватии к США переключиться на Шпицберген

Обложка © ТАСС / Виктория Виатрис

Обложка © ТАСС / Виктория Виатрис

Российский посол в Норвегии Николай Корчунов назвал провокационными заявления президента Хорватии Зорана Милановича о Шпицбергене. Свою позицию дипломат изложил в комментарии для РИА «Новости».

Миланович ранее призвал Соединённые Штаты обратить внимание не на Гренландию, а на норвежский архипелаг Шпицберген. В ответ Корчунов заявил, что подобные комментарии в текущей международной обстановке носят весьма провокационный характер.

«Полагаем, что данный комментарий в текущих условиях носит весьма провокационный характер», — заявил он агентству.

Посол подчеркнул, что такая позиция является свидетельством тенденции в странах НАТО пренебрегать основополагающими принципами международного права. Со своей стороны Россия исходит из необходимости полного соблюдения положений Договора о Шпицбергене 1920 года, который определяет особый правовой статус архипелага. Этот документ закрепляет суверенитет Норвегии над территорией, но предоставляет государствам-участникам, включая Россию, равные права на эксплуатацию природных ресурсов.

Датский генерал назвал Россию более серьёзной угрозой Гренландии, чем США
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Ранее глава Белого дома Дональд Трамп озвучивал намерение ввести торговые ограничения в виде пошлин против государств, которые не поддержат американскую инициативу по покупке Гренландии. В качестве аргументации он приводил соображения национальной безопасности, подчёркивая стратегическую важность острова для Соединённых Штатов. В свойственной ему манере президент США также назвал себя «королём пошлин».

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Алиса Хуссаин
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