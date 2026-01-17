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Регион
Опубликовано 17 января, 12:14

В Госдуме назвали фальшивкой претензии олигарха Ахметова на активы в Крыму

Обложка © ТАСС / Константин Сазончик

Обложка © ТАСС / Константин Сазончик

Иски украинского олигарха Рината Ахметова в отношении активов в Крыму не имеют под собой оснований. Такое заявление для РИА «Новости» сделал депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

«Претензии Ахметова на активы в Крыму фальшивка, ему на полуострове давно уже ничего не принадлежит. Даже французский суд усомнился в фальшивых антироссийских доводах и исковых заявлениях матерого олигарха Ахметова, стоявшего у истоков зарождения масштабной коррупции, поглотившей Украину», — сказал он.

Депутат также отметил возвращение здравого смысла в позиции ряда европейских государств. Шеремет убеждён, что они уже не раз сожалели о сотрудничестве с украинским режимом, который, по его словам, представляет собой коррумпированную власть, сросшуюся с криминальным бизнесом и лицами, совершившими военные преступления.

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Напомним, апелляционный суд Парижа отменил ранее принятое решение 2022 года о компетенции международного арбитража по делу Рината Ахметова против России, касающемуся крымских активов. Как указывает российская Генпрокуратура, суд согласился с позицией России о нарушениях в формировании состава арбитров. Было признано, что публичная позиция председательствующего арбитра Зигфрида Эльсинга, поддерживавшего Украину, ставила под сомнение его беспристрастность в данном споре.

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Вероника Бакумченко
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