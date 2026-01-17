«Только чай и каша»: Москалькова заявила о плохих условиях содержания удерживаемых на Украине 12 курян

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила о неудовлетворительных условиях содержания 12 жителей Курской области, удерживаемых на территории Украины. Свою обеспокоенность она выразила в ходе беседы с журналистами в Женеве.

По словам омбудсмена, задержанные стали направлять фотографии еды, качество которой является неприемлемым. Она из женщин рассказала, что их рацион составляет только каша и чай. Москалькова назвала подобную ситуацию совершенно недопустимой и подчеркнула, что вопрос возвращения курян на родину является одним из ключевых в переговорах с Международным комитетом Красного Креста (МККК).

«Это некачественная еда, одна из женщин нам пишет: «вот каша и чай — это единственное, чем мы питаемся», — заявила Москалькова.

Москалькова пояснила, что российская сторона просит представителей МККК регулярно посещать задержанных и оказывать им необходимую помощь. Последние жалобы побудили включить в повестку специальный вопрос об условиях их содержания и обеспечении всем необходимым. По её информации, люди содержатся в пункте временного размещения, не могут его покидать, выехать или свободно передвигаться из-за отсутствия документов и средств, фактически оставаясь заложниками ситуации.

Ранее Москалькова обратилась к киевскому режиму с призывом возобновить практику широкомасштабных обменов военнопленными. Она акцентировала внимание на том, что российская сторона регулярно предоставляет Украине перечни военнослужащих, предназначенных для обмена.