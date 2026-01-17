На боеспособность Вооружённых сил Украины напрямую сказываются аварийные отключения электроэнергии в Киеве. Об этом ТАСС сообщил глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Безусловно, всё это напрямую отражается на боеспособности ВСУ», — сказал он.

Ранее киевляне и жители западных регионов страны жили относительно спокойной жизнью, в то время как прифронтовые территории уже сталкивались с последствиями боевых действий. Медведчук отметил, что многие наживались на войне, завышая цены на аренду жилья для беженцев. Теперь, подчеркнул он, жители Киева сами сталкиваются с необходимостью искать жильё, выживать в холодных домах и бороться с перебоями в электроснабжении.

При этом Медведчук указал, что простые люди, страдающие от отключений, и те, кто наживается на конфликте, — разные категории граждан, и последние продолжают извлекать выгоду из происходящего. По его мнению, боевые действия направлены не против мирного населения, а против тех, кто наживается на войне, и последствия энергетического кризиса в столице Украины напрямую отражаются на способности ВСУ вести боевые действия.

Ранее сообщалось, что в Киеве сохраняются экстренные отключения электроэнергии — блэкаут продолжается уже пятый день подряд. Ограничения введены по приказу оператора системы «Укрэнерго». Вся энергосистема Украины находится в состоянии чрезвычайной ситуации, что приводит к длительным ежедневным отключениям по всей стране.