Губернатор Владимир Сальдо заявил, что Херсон сохранит свой статус столицы Херсонской области. По его словам, город в настоящее время находится под временной оккупацией Вооружённых сил Украины, однако ожидается его освобождение.

Сальдо подчеркнул, что Херсон является «чисто русским городом», который, является частью Российской Федерации, что было подтверждено на референдуме. Он выразил уверенность, что город будет освобождён и вновь станет административным центром области.

«Херсон как столица области была, есть и будет. Это чисто русский город, который временно оккупирован сейчас ВСУ, находится под их контролем», — приводит РИА «Новости» слова Сальдо.

Губернатор также акцентировал внимание на том, что ввиду текущего нахождения Херсона под контролем ВСУ, функции временного административного центра региона были возложены на город Геническ.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области из-за обстрелов со стороны ВСУ произошло масштабное отключение электроэнергии. Без света остались 450 населённых пунктов во всех 14 муниципальных округах региона.