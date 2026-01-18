Временные ограничения введены в аэропортах Тамбова и Волгограда
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План «Ковёр» начал действовать в двух российских аэропортах, заявили в Росавиации.
«Аэропорты Волгоград, Тамбов (Донское). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.
Ранее расчёты противовоздушной обороны 17 января в период с 20.00 до 23.00 мск перехватили и уничтожили 34 дрона Вооружённых сил Украины над пятью регионами России. Наибольшее количество беспилотников — 17 — сбили над Белгородской областью. Одиннадцать БПЛА ликвидировали над Курской областью, три — над Воронежской областью. По одному дрону уничтожили над Орловской областью, территорией Республики Крым и акваторией Азовского моря.
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