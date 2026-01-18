Депутат Верховной рады Украины заявила, что Киев должен пойти на уступки России, включая отказ от Донбасса. Об этом сообщил журналист немецкого телеканала Welt Штеффен Шварцкопф. Имя нардепа не раскрывается.

Парламентарий отметила, что подобный шаг будет крайне болезненным, однако необходимым. Журналист подчеркнул, что речь идёт не о частной позиции, а о точке зрения, разделяемой рядом депутатов и значительной частью населения. В то же время он добавил, что публичное выражение подобных взглядов ограничено из-за давления со стороны органов безопасности Украины.

«Здесь царит атмосфера страха», — отметил корреспондент.

Ранее бывший лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский и его окружение могут прибегнуть к объявлению тотальной мобилизации в стране, чтобы избежать мирного урегулирования конфликта. По его оценке, конфликт зашёл слишком далеко и стал «спасательным кругом» для нынешнего украинского руководства и его сторонников.