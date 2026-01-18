Россияне реже обращаются за визами США из-за политики Трампа

Спрос россиян на американские визы значительно сократился из-за миграционной и внешней политики администрации президента США Дональда Трампа. Об этом РИА «Новости» рассказал адвокат и сооснователь юридической фирмы Leone Zhgun PA Артём Жгун.

«Люди хотят понимать, куда и зачем они поедут, смогут ли они жить спокойно, развиваться и работать в новой стране, или работать в формате США — РФ. Сейчас, к сожалению, нет логики в том, что делает новая администрация в иммиграционной политике страны», — отметил эксперт.

Кроме того, решение Госдепартамента приостановить выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран, включая Россию, заморозило от пяти до десяти тысяч поданных заявлений. Но это касается только имиграционных виз.

Адвокат напомнил, что раньше россияне могли подавать на туристические визы из любых стран. Сейчас такая возможность ограничена: документы на неиммиграционные визы принимаются только в консульствах в Варшаве и Алма-Ате.

А ранее на Кипре суд отказал в предоставлении убежища гражданину России, находящемуся в международном розыске по подозрению в террористической деятельности. Он пересёк границу Республики через оккупированные территории и был задержан на основании международного ордера на арест. Власти признали его пребывание на острове незаконным и оформили постановления о задержании и депортации в страну происхождения.