В Госдуме рассказали об изменениях в правилах авиаперелётов с 1 марта

С начала марта российские авиаперевозчики будут обязаны заблаговременно и в полном объёме информировать пассажиров об условиях полёта, а также о процедурах изменения, отмены бронирования и возврата денежных средств. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил депутат Государственной думы Александр Якубовский.

Коснутся нововведения и семей, путешествующих с детьми. Для пассажиров младше 12 лет и сопровождающих их взрослых устанавливается гарантия предоставления соседних мест в салоне без какой-либо дополнительной платы, причём порядок получения таких мест должен быть чётко прописан.

Также вводится конкретный временной критерий: если задержка рейса превышает 30 минут относительно времени, указанного в билете, пассажир получает право на полный возврат оплаты.

«В целом изменения носят практический и защитный характер и направлены на снижение конфликтных ситуаций между пассажирами и авиакомпаниями за счёт чётких и одинаковых правил для всех», — заключил парламентарий.

Ранее в пресс-службе Минтранса заявили, что действующее в России регулирование провоза ручной клади является более сбалансированным, чем инициатива по введению единых норм для всех авиакомпаний. Как подчеркнули в ведомстве, действующие федеральные авиационные правила устанавливают гарантированный минимум веса ручной клади в пять килограммов. Это позволяет перевозчикам гибко определять допустимые габариты в зависимости от типа воздушного судна.