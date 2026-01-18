Депутат Говырин: Работавшим в 2025 году пенсионерам увеличат пенсию в августе

Пенсионеры, которые продолжали трудиться в 2025 году, и за которых работодатели производили страховые выплаты, получат прибавку к пенсии уже в августе текущего года. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин, представляющий партию «Единая Россия».

«В августе 2026 года выплаты повысят пожилым людям, которые после выхода на пенсию продолжали официально трудиться и за кого работодатели перечисляли страховые взносы в Социальный фонд России в прошлом году», — пояснил парламентарий.

Как отметил чиновник, перерасчёт будет произведён автоматически на основе суммы взносов, поступивших в пенсионную систему за 2025 год.

«Право на перерасчёт возникает независимо от того, сколько человек проработал — месяц или полный год. Сам размер прибавки зависит и от периода, который человек работал в прошедшем», — заключил Говырин.

Ранее старший научный сотрудник лаборатории исследований уровня жизни и социальной защиты ИНСАП Президентской Академии Елена Цацура заявила, что большинство социальных выплат пенсионерам начисляется автоматически, но есть ряд мер, для получения которых требуется оформление заявления и предоставление документов. К числу таких выплат относятся надбавки за трудовой стаж и пособия на иждивенцев. Пенсионеру необходимо лично подать заявление и представить подтверждающие документы.