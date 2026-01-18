Армия России поразила здание ТЦК с находящимися там сотрудниками в Белополье

В Белополье Сумской области авиаударом уничтожено здание территориального центра комплектования (ТЦК) с находящимися там сотрудниками, сообщили в российских силовых структурах. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что во Львове был объявлен план «Перехват» после стрельбы в сотрудников ТЦК. Согласно публикациям местных СМИ, это второе нападение на персонал военкомата за последние дни. Ранее 11 января мужчина ранил сотрудника ножом и скрылся на микроавтобусе. Позже полиция задержала подозреваемого, ему грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы. На фоне инцидента на выездах из города образовались заторы, а местные службы безопасности усилили патрулирование.