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Опубликовано 18 января, 04:47

Армия России поразила здание ТЦК с находящимися там сотрудниками в Белополье

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Robert Wolski

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Robert Wolski

В Белополье Сумской области авиаударом уничтожено здание территориального центра комплектования (ТЦК) с находящимися там сотрудниками, сообщили в российских силовых структурах. Об этом пишет РИА «Новости».

«В населённом пункте Белополье Сумской области точным авиаударом уничтожено здание местного ТЦК», — рассказал источник.

По его словам, есть подтверждённые потери среди персонала.

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Ранее сообщалось, что во Львове был объявлен план «Перехват» после стрельбы в сотрудников ТЦК. Согласно публикациям местных СМИ, это второе нападение на персонал военкомата за последние дни. Ранее 11 января мужчина ранил сотрудника ножом и скрылся на микроавтобусе. Позже полиция задержала подозреваемого, ему грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы. На фоне инцидента на выездах из города образовались заторы, а местные службы безопасности усилили патрулирование.

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Антон Голыбин
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