Украина задействовала наземных боевых роботов на линии фронта

Украинские войска начали применять наземные роботизированные комплексы на линии фронта для частичной компенсации нехватки личного состава. Об этом сообщил британский телеканал The Telegraph со ссылкой на источники.

«Нехватка солдат до сих пор остается серьёзной проблемой для Украины. Поэтому на востоке Украины ВСУ применяют наземное беспилотное наземное транспортное средство DevDroid TW 12.7», — говорится в материале.

Наземные дроны DevDroid TW 12.7, размером с самоходную газонокосилку, оснащены пулемётом калибра 50 и управляются дистанционно с расстояния до 24 километров. Системы могут работать как в ручном режиме, так и по алгоритму искусственного интеллекта, самостоятельно выбирая маршрут на пересечённой местности. Один дрон способен выполнять задачи, для которых обычно требуется несколько солдат. БПЛА позволяли сохранять позиции и вести огонь непрерывно, несмотря на туман и плохую видимость.

DevDroid TW 12.7 периодически покидал позиции для технического обслуживания и пополнения боезапаса силами экипажа, находившегося на безопасном расстоянии. В период 45-дневного пребывания на передовой беспилотники заменяли людей, обеспечивая наблюдение и оборону позиций.

Ранее сообщалось, что военные медики РФ на передовой зоны СВО осваивают роботизированные транспортные комплексы (РТК) для эвакуации раненых и прикрытия штурмовых групп. По словам командира медицинского взвода с позывным Цыган, роботы легко управляются, мобильны и позволяют безопасно доставлять пострадавших на расстояния до 25 км. Для скрытности камеры иногда заклеивают, чтобы противник не мог перехватить видеосигнал.