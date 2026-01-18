Вражеский дрон атаковал административное здание на Кубани, есть пострадавший

В Туапсинском муниципальном округе один человек пострадал из-за попытки удара украинских сил по гражданским объектам. Его госпитализировали и оказывают необходимую помощь. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

«Повреждено административное здание в районе недействующего причала за пределами территории порта Туапсе — выбито окна. На месте работают оперативные и специальные службы», — говорится в сообщении.

Оперативные и специальные службы продолжают работу на месте инцидента. Пострадавшему гражданину оказывается полное медицинское сопровождение. В районе происшествия зафиксированы разрушения административного здания, однако угрозы для жителей близлежащих домов нет.

Ранее сообщалось о жертвах в результате атак ВСУ на Северную Осетию. В Беслане при падении обломков БПЛА на многоквартирный дом пострадали три человека — двое детей и один взрослый. Угрозы для их жизни нет.