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Опубликовано 18 января, 08:05
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Вражеский дрон атаковал административное здание на Кубани, есть пострадавший

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

В Туапсинском муниципальном округе один человек пострадал из-за попытки удара украинских сил по гражданским объектам. Его госпитализировали и оказывают необходимую помощь. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

«Повреждено административное здание в районе недействующего причала за пределами территории порта Туапсе — выбито окна. На месте работают оперативные и специальные службы», — говорится в сообщении.

Оперативные и специальные службы продолжают работу на месте инцидента. Пострадавшему гражданину оказывается полное медицинское сопровождение. В районе происшествия зафиксированы разрушения административного здания, однако угрозы для жителей близлежащих домов нет.

В Беслане эвакуировали 70 человек после падения обломков БПЛА на пятиэтажку
В Беслане эвакуировали 70 человек после падения обломков БПЛА на пятиэтажку

Ранее сообщалось о жертвах в результате атак ВСУ на Северную Осетию. В Беслане при падении обломков БПЛА на многоквартирный дом пострадали три человека — двое детей и один взрослый. Угрозы для их жизни нет.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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