«Дамоклов меч»: В Раде предрекли тотальный блэкаут по всей Украине

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая предупредила о возможности тотального блэкаута на всей территории страны в случае ударов по критической энергетической инфраструктуре. Такое заявление она сделала в своём блоге, комментируя возможные атаки на подстанции атомных электростанций.

Безуглая отметила, что украинские АЭС производят более половины всей электроэнергии в стране, но не могут работать в изоляции от общей энергосистемы. По её словам, повреждение высоковольтных подстанций и линий электропередачи, необходимых для выдачи энергии в сеть, может вынудить операторов снижать мощность или полностью останавливать энергоблоки.

«Если русские нанесут такие удары, последствия могут быть крайне серьёзными: речь идёт о почти полном отключении электроэнергии в стране», — заявила нардеп.

Она подчеркнула, что такая угроза, «как дамоклов меч», нависает над украинской энергосистемой на протяжении всего времени вооружённого конфликта.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге жители микрорайона Солнечный были вынуждены перекрыть дорогу, протестуя против четырёхдневного отсутствия электроэнергии. Их многократные обращения в ДТЭК и Житлосервис остались без ответа. Прибывшие на место представители ДТЭК и полиция предположили перегрузку сети, но точная причина сбоя остаётся неизвестной. Тем временем Киев страдает от блэкаута почти неделю. Энергосистема Украины находится в чрезвычайном ситуации.