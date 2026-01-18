На юге Чили в результате масштабных лесных пожаров погибли как минимум 16 человек. Об этом сообщил министр общественной безопасности страны Луис Кордеро. По его словам, данные подтверждены полицией.

В Чили пожары унесли жизни 15 человек. Видео © X/ Mario Nawfal

Больше всего жертв зафиксировано в регионе Био-Био — там погибли 14 человек. Ещё один человек стал жертвой пожаров в регионе Ньюбле. Власти объявили в этих районах режим чрезвычайного положения.

Пожары вспыхнули вечером в субботу на фоне жаркой и сухой погоды. По данным Национальной службы по борьбе со стихийными бедствиями, зарегистрировано 25 очагов возгорания, большинство — в Ньюбле. Власти призывают жителей не игнорировать предупреждения и своевременно эвакуироваться.

Ранее сообщалось, что в Омской области двое мужчин скончались в результате пожара, вспыхнувшего в частном доме во время проведения ремонтных работ. Погибшие находились в доме, когда произошло возгорание. Следственный комитет региона начал проверку для установления причин трагедии, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности.