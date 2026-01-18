Действия немецкого руководства привели к падению уровня жизни и рецессии в экономике Германии, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Он добавил, что в сложившихся условиях жителям ФРГ остаётся надеяться только на себя и думать о собственном выживании.

«После заявления Мерца можно лишь посочувствовать гражданам некогда экономически успешного европейского государства с высокими социальными стандартами. С таким канцлером, как Мерц, это всё дальше остаётся в прошлом. В настоящем и будущем жителям Германии надо думать о самовыживании и надеяться только на себя», — написал Володин в своём Telegram-канале.

Спикер Госдумы также раскритиковал приоритеты немецкого правительства в распределении бюджета. По его словам, средства расходуются не на здравоохранение и социальную защиту граждан, а на закупку вооружений и боеприпасов для Украины. Он добавил, что по логике Мерца, виновниками продолжающейся рецессии, банкротства предприятий, роста безработицы и сокращения социальных выплат являются сами граждане, которые в условиях пандемии выбирали заботу о здоровье вместо работы.

Напомним, ранее Фридрих Мерц раскритиковал высокий уровень заболеваемости в Германии, указав на то, что средняя продолжительность больничного листа достигает 14,5 дня. Политик выразил сомнение в обоснованности такого длительного периода отсутствия на работе, задавшись вопросом, действительно ли это всегда необходимо. Мерц подчеркнул важность поиска мер, которые бы мотивировали граждан сохранять трудовую активность. В качестве одной из нежелательных практик он упомянул возможность оформления больничного по телефону.