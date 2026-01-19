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Регион
Опубликовано 19 января, 08:53

ЕС рвёт материалы по Украине перед Давосом и готовит «кнуты и пряники» для Трампа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

На Международном экономическом форуме в Давосе (19–23 января) лидеры Евросоюза планируют обсуждать с президентом США Дональдом Трампом вопросы Гренландии, а не Украины, как планировалось ранее. О новой повестке узнала газета The Financial Times.

По информации издания, европейские лидеры исключают из материалов, посвящённых урегулированию украинского конфликта, и заменяют их списком контрмер, которые Брюссель может применить в случае введения США пошлин против Европы. Кроме того, ЕС планирует предложить Вашингтону способы снизить напряжённость.

«Лидеры ЕС и их делегации, которые собираются встретить Трампа и его чиновников в Давосе, разрывают аналитические материалы по Украине и заменяют их «кнутами и пряниками», — пишет FT.

«‎Время пришло!» Трамп готовит операцию для устранения «‎российской угрозы» в Гренландии
«‎Время пришло!» Трамп готовит операцию для устранения «‎российской угрозы» в Гренландии

Ранее депутаты финского парламента призвали Европу избавиться от зависимости от США на фоне введения пошлин из-за ситуации с Гренладией. Там считают, что угрозы американского президента Дональда Трампа недопустимы и являются «не торговлей, а геополитической игрой за власть».

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Андрей Бражников
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