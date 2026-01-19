«‎Не поздно ли?!» У премьера Чехии назрел тревожный вопрос о диалоге с Путиным

Европейский союз, возможно, упустил возможность для прямых переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Такую позицию изложил чешский премьер-министр Андрей Бабиш в интервью венгерскому изданию Mandiner.

Он раскритиковал европейских лидеров за годы избегания диалога с президентом Владимиром Путиным. Премьер Чехии напомнил, как его венгерский коллега Виктор Орбан, который пытался вести такой диалог, подвергался критике. По мнению Бабиша, шансов на мирное урегулирование без участия президента США Дональда Трампа практически нет.

«Теперь, наконец, всё больше говорят о том, что Европе тоже следовало бы вести с Путиным прямые переговоры. Вопрос лишь в том, не слишком ли поздно для этого», — сказал чешский премьер.