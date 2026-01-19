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Опубликовано 19 января, 09:37

«Как бы украинцы ни артачились»: Лукашенко увидел исторический шанс для мира

Лукашенко: Мир между РФ и Украиной как никогда близок

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко считает, что ситуация на Украине сейчас как никогда близка к заключению мира. Его слова приводит агентство БелТА.

Лидеры стран сумеют разобраться с конфликтом, а возможность подписания мирного соглашения сейчас как никогда высока, заявил белорусский президент.

«С войной мы разберёмся. Я думаю, как никогда есть такая возможность. Как бы там украинцы сегодня ни артачились, всё равно надо идти к тому, чтобы на этой земле был мир», сказал Лукашенко.

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Ранее Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия в вопросах обороны являются единым целым и разделить их уже не получится. По его словам, многие страны хотели бы посмотреть на распад такого союза, однако Москва и Минск будут вместе защищать свои интересы.

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