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Опубликовано 19 января, 13:43

В Госдуме отреагировали на планы США создать Совет мира для Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FP Creative Stock

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FP Creative Stock

Инициатива США по созданию «Совета мира» для Украины с участием представителей Незалежной, России, Европы и НАТО пока вызывает мало доверия и множество вопросов, заявил депутат Госдумы Алексей Чепа. В качестве примера он привёл схожую организацию, созданную для сектора Газа, где мир был фактически «сделан за деньги».

«В Газе вот такая структура сделана за деньги. Необходимо делать ежегодные взносы и далеко не маленькие взносы. Если кто-то пытается мир построить за деньги, мне кажется, это не совсем будет устойчивый и справедливый мир», — отметил парламентарий в интервью «Газете.ru».

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил о создании «самого величайшего» Совета мира по сектору Газа. Однако аналогичная организация может появиться и для Украины. Тем более, что США рассматривают Совет мира в качестве замены ООН.

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Борис Эльфанд
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