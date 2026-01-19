В Госдуме отреагировали на планы США создать Совет мира для Украины

Инициатива США по созданию «Совета мира» для Украины с участием представителей Незалежной, России, Европы и НАТО пока вызывает мало доверия и множество вопросов, заявил депутат Госдумы Алексей Чепа. В качестве примера он привёл схожую организацию, созданную для сектора Газа, где мир был фактически «сделан за деньги».

«В Газе вот такая структура сделана за деньги. Необходимо делать ежегодные взносы и далеко не маленькие взносы. Если кто-то пытается мир построить за деньги, мне кажется, это не совсем будет устойчивый и справедливый мир», — отметил парламентарий в интервью «Газете.ru».