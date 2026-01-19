На Украине запустили ТЭЦ, не заметив торчащую в котле ракету

На Украине специалисты восстановили работу одной из ТЭЦ, при этом не заметив торчащую в стенке котла неразорвавшуюся ракету. Об этом сообщает украинское издание УНИАН со ссылкой на директора Центра исследования энергетики.

Снаряд заметили только через несколько часов после ремонта ТЭЦ. На объект как раз пришла с проверкой комиссия, которая и увидела ракету. Персонал был эвакуирован, а на место вызвали сапёров, которые вытащили боеприпас.

Ранее в Раде признали, что ТЭЦ в Киеве невозможно было защитить от баллистических ударов. По словам депутата, существующие укрытия рассчитаны лишь на локальную защиту отдельных элементов теплоэлектростанций, гидроэлектростанций и подстанций — и только от атак дронов или крылатых ракет.