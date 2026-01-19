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Опубликовано 19 января, 14:42

Священник раскрыл сакральный смысл купания в проруби на Крещение для бойцов СВО

Обложка © РИА Новости / Кирилл Шипицин

Обложка © РИА Новости / Кирилл Шипицин

Купание в проруби на Крещение является для бойцов ВС РФ в зоне СВО не только народным обычаем, но и проверкой духа, проявлением отваги и желания работать над собой, заявил священник Алексей, который лично провёл обряд освящения воды для военнослужащих 27-й бригады группировки войск «Запад».

«Это же народное, народный обычай. И он показывает то желание подвига, желание работать над собой и определённую отвагу», — подчеркнул собеседник RT.

Ранее президент России Владимир Путин окунулся в прорубь на Крещение. Глава государства традиционно отмечает православный праздник Крещения Господня и каждый год совершает обряд окунания в крещенскую купель, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Лукашенко совершил традиционное купание в проруби на Крещение
Лукашенко совершил традиционное купание в проруби на Крещение

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Борис Эльфанд
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