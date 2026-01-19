Минобороны показало видео омовений бойцов СВО в крещенской полевой купели
Обложка © Telegram / Минобороны России
Военнослужащие, выполняющие задачи в зоне специальной военной операции, отметили один из главных православных праздников. Как сообщили в Минобороны России, они приняли участие в праздничных богослужениях в честь Крещения Господня.
Участники СВО отпраздновали Крещение и совершили омовение в купели. Видео © Telegram / Минобороны России
После молебна российские военные совершили традиционное омовение в специально оборудованных полевых купелях, следуя древней церковной традиции.
Ранее в крещенских купаниях поучаствовал президент России Владимир Путин. Глава государства традиционно окунулся в прорубь, сообщили в Кремле.
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