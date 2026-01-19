Раненный дроном ВСУ настоятель Свято-Троицкого храма лишился глаза

Настоятель храма в курском городе Суджа, пострадавший от атаки украинского беспилотника в начале января, лишился левого глаза. Протоиерей Евгений Шестопалов перенёс несколько сложнейших операций в московском госпитале. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

«К сожалению, лишился левого глаза, на лице огромное количество швов», — рассказал он.

При этом он отметил, что священнослужитель, несмотря на тяжёлые ранения, сохраняет силу духа. Хинштейн добавил, что это уже не первое попадание отца Евгения под удар, но священник осознанно остаётся в прифронтовой зоне, считая себя нужным там.

«Увы, это уже второй случай, когда батюшка попадает под удар врага. Говорит, что понимает все риски, но поделать ничего с собой не может: знает, что он нужен там», — пишет Хинштейн.

Напомним, в результате атаки беспилотника был ранен настоятель Свято-Троицкого храма в городе Суджа Курской области протоиерей Евгений Шестопалов. Инцидент произошёл недалеко от Дома народного творчества. У священнослужителя предварительно диагностированы слепые осколочные ранения лица и левой ноги.