«Красная Шапочка» Яна Поплавская резко осудила тех, кто во время СВО кутит в Куршевеле

Актриса и телеведущая Яна Поплавская выступила с резкой критикой в адрес тех, кто к четырёхлетию проведения спецоперации до сих пор не понимает её целей, задач и продолжает свою жизнь на заграничных курортах «в шоколаде и стразах». Об этом она завила в соцсети, комментируя начавшиеся судебные слушания в отношении комика Артемия Останина*, который обвиняется в оскорблениях военнослужащих ВС РФ.

«На носу 4-летие СВО, но часть страны так и не осознаёт этого, не понимает причин, не понимает значения и целей. Продолжается расслоение общества на тех, кто на фронте и для фронта и на тех, кто в Куршевеле в шоколаде и стразах и им посрать на Россию, СВО, бойцов и мирных граждан», — написала она.

Поплавская подчеркнула, что в России, к сожалению, до сих пор не могут посадить «розовобородое чмо» Останина*, хотя его истории уже скоро год. Актриса выразила уверенность, что если бы наказание за подобные действия было бы быстрым и жёстким, то многим это охладило бы пыл.

Ранее стендап-комику Артемию Останину* продлили срок содержания под стражей до 25 июня. Согласно материалам дела, обвиняемый выразил в своём выступлении неприязнь в отношении бойцов с травмами. А также Останин* представил комедийный номер, где посмеялся над чувствами верующих. Свою вину обвиняемый не признал.

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