Тест: Вспомнить эти факты из биографии Владимира Ленина смогут только 10% пионеров!

Масштаб личности Владимира Ильича сложно переоценить: его идеи изменили ход мировой истории. Однако за хрестоматийными фактами скрываются удивительные детали биографии, неизвестные широкой аудитории. Каким был его путь до революции? Почему он выбрал знаменитый псевдоним? Какие непростые решения принимал у власти? Этот тест о неожиданных фактах, которые помогут по-новому взглянуть на фигуру вождя. Проверьте свою эрудицию и умение видеть историю за рамками учебников. Справитесь ли вы с вопросами, на которые правильно отвечают лишь самые внимательные знатоки?