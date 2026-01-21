Тест: Вспомнить эти факты из биографии Владимира Ленина смогут только 10% пионеров!
21 января — день памяти великого вождя Владимира Ильича Ленина! В честь этого мы собрали 8 интересных фактов из его биографии. Проверьте себя и попробуйте угадать все. Но будьте готовы: справится только сильнейший!
Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ruskpp, © Wikipedia / Павел Семёнович Жуков
Масштаб личности Владимира Ильича сложно переоценить: его идеи изменили ход мировой истории. Однако за хрестоматийными фактами скрываются удивительные детали биографии, неизвестные широкой аудитории. Каким был его путь до революции? Почему он выбрал знаменитый псевдоним? Какие непростые решения принимал у власти? Этот тест о неожиданных фактах, которые помогут по-новому взглянуть на фигуру вождя. Проверьте свою эрудицию и умение видеть историю за рамками учебников. Справитесь ли вы с вопросами, на которые правильно отвечают лишь самые внимательные знатоки?
Если вы такой же знаток литературы, как и биографии Ленина, то попробуйте угадать русского классика по причёске! А также узнайте, кем бы вы были из легендарной группы The Beatles!