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Опубликовано 19 января, 19:49

Зеленский назначил нового замкомандующего Воздушными силами ВСУ по ПВО

Павел Елизаров. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / elizarov.pa

Павел Елизаров. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / elizarov.pa

Владимир Зеленский согласовал назначение Павла Елизарова на пост заместителя командующего Воздушными силами ВСУ. Об этом он сообщил в вечернем обращении.

«Будет новый подход к применению ПВО Воздушными силами — то, что касается мобильных огневых групп, дронов-перехватчиков, других средств «малой» противовоздушной обороны», — прокомментировал он решение.

Зеленский уточнил, что Елизаров известен в ВСУ по спецподразделению «Лазарь». В ближайшее время они вместе с министром обороны и военным командованием разработают новую структуру для всей системы защиты неба.

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Ранее Зеленский отстранил Ивана Рудницкого с поста главы Волынской ОГА. Тем же указом его назначили заместителем руководителя СБУ. Исполняющим обязанности главы Волынской области стал Роман Романюк. Администрацию Тернопольской области возглавил Тарас Пастух.

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Лия Мурадьян
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