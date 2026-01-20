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Опубликовано 20 января, 04:30

ПВО уничтожила 32 украинских БПЛА за ночь над регионами России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

За прошедшую ночь с 23:00 мск 19 января до 7:00 мск 20 января дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

Наибольшее число БПЛА сбито над Брянской областью и Республикой Крым — по девять. Ещё три беспилотника уничтожены над Воронежской областью.

По два БПЛА перехвачены над Белгородской, Курской, Волгоградской, Астраханской и Самарской областями, ещё один дрон сбит над Смоленской областью.

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А в ночь на 19 января расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 92 украинских беспилотника над регионами России. Наибольшее количество дронов — 31 — сбили над Белгородской областью.

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Артём Гапоненко
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