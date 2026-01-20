Госдума одобрила идею 100% финансирования мультфильмов для воспитания детей

В Госдуме предложили полностью оплачивать производство и прокат анимационных фильмов для детско-юношеской аудитории. Соответствующие поправки к закону «О государственной поддержке кинематографии РФ» нижняя палата парламента приняла в первом чтении. Об этом Life.ru рассказал депутат Госдумы Сергей Чижов.

Действующим законодательством РФ предусматривается полное государственное финансирование производства и проката художественных фильмов для детей и юношества, при этом указанная норма не распространяется на анимацию. Сергей Чижов Депутат Госдумы

Законопроект предусматривает государственное финансирование производства и проката анимационных фильмов в размере 100% их стоимости. По словам Чижова, сейчас для игрового и анимационного кино созданы неравные условия поддержки, несмотря на то что оба направления ориентированы на детско-юношескую аудиторию.

Депутат подчеркнул, что и художественные фильмы, и мультфильмы выполняют одну и ту же важную задачу — воспитание подрастающего поколения на основе традиционных духовно-нравственных и культурных ценностей. В рамках инициативы Минкультуры также предлагается наделить правом определять приоритетные темы для финансирования фильмов.

Ранее сообщалось о запуске в России ряда проектов, направленных на развитие и воспитание детей и молодёжи. В частности, в прошлом году начал работу всероссийский проект «Первые в науке», в рамках которого по стране были открыты сотни научных клубов, объединяющих десятки тысяч детей и подростков.