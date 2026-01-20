«Правильно!» Фетисов встал на сторону русского вратаря «Флориды» после драки в матче НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский поступил правильно, вступившись за партнёра по команде во время матча регулярного чемпионата НХЛ. Об этом он сообщил РИА «Новости».

«Вратари — это часть команды, Сергей Бобровский сразу отреагировал на то, что происходило у ворот соперника. Он поступил абсолютно правильно, и ничего страшного в этом нет», — заявил Фетисов.

Напомним, что в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Флоридой» и «Сан-Хосе» произошла потасовка с участием вратарей. На 46-й минуте встречи после жёсткого эпизода у ворот голкипер «Шаркс» сербского происхождения Алекс Неделькович несколько раз ударил нападающего «Флориды» Эвана Родригеса, после чего Сергей Бобровский вступился за партнёра по команде и вступил в драку.