Мэр Днепра Борис Филатов* резко высказался в адрес Владимира Зеленского, призвав его больше не врать с экранов про «единство нации». Он также потребовал от политика отозвать «бешеных псов». Об этом градоначальник написал в соцсети, комментируя обыски в мэрии Днепропетровска.

«У меня есть вопросы к руководству страны. Заканчивайте *** про «единство нации, несокрушимость и переформатирование власти». Или уж назначайте везде ваших прокуроров с «ментами» и пусть они руководят», — заявил Филатов*.

Он добавил, что своими действиями украинские силовики только мешают местным властям работать, при том что регион постоянно находится под обстрелами — российские войска уничтожают военные объекты ВСУ. Чиновник возмущён несвоевременными обысками в то время, как в Днепре из-за повреждения котельной сотни домов остаются без тепла.

Как уже сообщалось, на Украине в мэрии Днепропетровска силовики провели обыски, сославшись на нарушение чиновниками законов о городских свалках. Борис Филатов* возглавляет Днепр с 2015 года, в России он включён в реестр экстремистов и террористов, а также заочно приговорён к девяти годам колонии строгого режима — по делу о фейках о ВС РФ.

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