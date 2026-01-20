В Госдуме предложили ввести социальные маршруты общественного транспорта по всей России

В Госдуме готовят законопроект о создании социальных маршрутов общественного транспорта по всей России. Их главная задача — связать отдалённые поселения с ключевыми объектами: больницами, школами и МФЦ.

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что такие рейсы должны ходить минимум четыре раза в день, с 6 утра до 23 вечера, по понятному расписанию и доступной цене.

Проблема, по его словам, острая: 64% сельских жителей называют транспортную ситуацию плохой, а в каждом четвёртом населённом пункте регулярного сообщения нет вообще. При этом проезд стоит почти вдвое дороже, чем в крупных городах.

«Россия действительно больше, чем Москва — и это должно быть закреплено не лозунгами, а конкретными решениями», — заключил политик в разговоре с ТАСС. Социальные маршруты, по замыслу партии, помогут людям получать услуги и поддержат жизнь в малых городах и сёлах.