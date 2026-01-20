Решение Молдавии запустить процедуру полного выхода из СНГ является демонстративным шагом, необходимым президенту страны Майе Санду в рамках курса на евроинтеграцию, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. По его словам, власти республики уже давно свернули участие в большинстве структур Содружества, и этот формальный шаг лишь подтверждает курс на сближение с Румынией и ЕС.

Парламентарий также сравнил действия Молдавии с политикой армянских властей, пытающихся совместить устремления в ЕС с членством в Евразийском экономическом союзе. Он уверен, что в Кишинёве рассчитывают на щедрую компенсацию от Брюсселя и Бухареста за разрыв связей с постсоветским пространством.

Однако в самом факте выхода Молдавии из СНГ нет ничего позитивного, так как это отражает сдачу национальных интересов, Тем не менее, Содружество будет продолжать функционировать до тех пор, пока в его существовании заинтересована Россия.

«Россия заинтересована в том, чтобы было такое понятие — СНГ, так же, как Африка заинтересована в том, чтобы её считали Африкой, Америка — Америкой», — заключил собеседник RTVI.

Напомним, ранее Молдавия запустила процесс денонсации ключевых документов СНГ, которые юридически оформляют её выход из организации. Об этом сообщил вице-премьер и министр иностранных дел республики Михай Попшой.