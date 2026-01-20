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Опубликовано 20 января, 13:52

В Госдуме жёстко отреагировали на решение Молдавии о выходе из СНГ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Leonid Altman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Leonid Altman

Решение Молдавии запустить процедуру полного выхода из СНГ является демонстративным шагом, необходимым президенту страны Майе Санду в рамках курса на евроинтеграцию, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. По его словам, власти республики уже давно свернули участие в большинстве структур Содружества, и этот формальный шаг лишь подтверждает курс на сближение с Румынией и ЕС.

Пушков назвал Майю Санду врагом Молдавии
Пушков назвал Майю Санду врагом Молдавии

Парламентарий также сравнил действия Молдавии с политикой армянских властей, пытающихся совместить устремления в ЕС с членством в Евразийском экономическом союзе. Он уверен, что в Кишинёве рассчитывают на щедрую компенсацию от Брюсселя и Бухареста за разрыв связей с постсоветским пространством.

Однако в самом факте выхода Молдавии из СНГ нет ничего позитивного, так как это отражает сдачу национальных интересов, Тем не менее, Содружество будет продолжать функционировать до тех пор, пока в его существовании заинтересована Россия.

«Россия заинтересована в том, чтобы было такое понятие — СНГ, так же, как Африка заинтересована в том, чтобы её считали Африкой, Америка — Америкой», — заключил собеседник RTVI.

Для Кремля не стало неожиданностью решение Молдавии выйти из СНГ
Для Кремля не стало неожиданностью решение Молдавии выйти из СНГ

Напомним, ранее Молдавия запустила процесс денонсации ключевых документов СНГ, которые юридически оформляют её выход из организации. Об этом сообщил вице-премьер и министр иностранных дел республики Михай Попшой.

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Борис Эльфанд
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