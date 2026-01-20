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Опубликовано 20 января, 11:14

Транспортный коллапс произошёл в Киеве из-за блэкаута после ночных ударов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MaxxjaNe

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MaxxjaNe

Столица Украины столкнулась с масштабным транспортным коллапсом из-за системных проблем с электроснабжением. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По данным издания, перебои с электричеством привели к сбоям в работе метро — поезда ходят с задержками, а сообщение между берегами Днепра и вовсе нарушено. На этом фоне резко вырос спрос и взлетели цены на услуги такси. В Киевской городской администрации ранее подтвердили проблемы с энергоснабжением, повлиявшие на работу общественного транспорта.

Костры на улицах и промёрзшие продукты: Киев погрузился в средневековье на фоне энергоколлапса
Костры на улицах и промёрзшие продукты: Киев погрузился в средневековье на фоне энергоколлапса

Напомним, в Киеве сохраняется кризисная ситуация в энергоснабжении, сопровождающаяся массовыми и продолжительными отключениями электроэнергии для всех категорий потребителей. Последствием отсутствия электричества и отопления в жилых домах стали многочисленные аварии систем водоснабжения и отопления, включая прорывы труб. Публичные разногласия между мэром украинской столицы Виталием Кличко и Владимиром Зеленским затрудняют координацию и снижают эффективность действий по ликвидации последствий кризиса.

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Анастасия Никонорова
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