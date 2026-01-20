Транспортный коллапс произошёл в Киеве из-за блэкаута после ночных ударов

По данным издания, перебои с электричеством привели к сбоям в работе метро — поезда ходят с задержками, а сообщение между берегами Днепра и вовсе нарушено. На этом фоне резко вырос спрос и взлетели цены на услуги такси. В Киевской городской администрации ранее подтвердили проблемы с энергоснабжением, повлиявшие на работу общественного транспорта.