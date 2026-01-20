Транспортный коллапс произошёл в Киеве из-за блэкаута после ночных ударов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MaxxjaNe
Столица Украины столкнулась с масштабным транспортным коллапсом из-за системных проблем с электроснабжением. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
По данным издания, перебои с электричеством привели к сбоям в работе метро — поезда ходят с задержками, а сообщение между берегами Днепра и вовсе нарушено. На этом фоне резко вырос спрос и взлетели цены на услуги такси. В Киевской городской администрации ранее подтвердили проблемы с энергоснабжением, повлиявшие на работу общественного транспорта.
Напомним, в Киеве сохраняется кризисная ситуация в энергоснабжении, сопровождающаяся массовыми и продолжительными отключениями электроэнергии для всех категорий потребителей. Последствием отсутствия электричества и отопления в жилых домах стали многочисленные аварии систем водоснабжения и отопления, включая прорывы труб. Публичные разногласия между мэром украинской столицы Виталием Кличко и Владимиром Зеленским затрудняют координацию и снижают эффективность действий по ликвидации последствий кризиса.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.