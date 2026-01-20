Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 января, 14:12

В Госдуме раскрыли условие для возобновления поставок газа в Европу

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В условиях обострения отношений между США и ЕС из-за гренландского вопроса Европа может оказаться в ловушке дорогого американского СПГ. Россия, в свою очередь, готова возобновить поставки энергоресурсов на взаимовыгодных условиях — но только если инициатива исходит от европейских партнёров. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов в интервью «Ленте.ру».

По его словам, в краткосрочной перспективе политические барьеры мешают масштабному возвращению российского газа в Европу. Однако в долгосрочной — экономическая логика может взять верх. Особенно если ЕС столкнётся с хроническим дефицитом или окажется в невыгодных условиях из-за волатильности мирового рынка СПГ.

Цены на газ в Европе выросли на 10%, приблизившись к $440
Цены на газ в Европе выросли на 10%, приблизившись к $440

Алтухов напомнил, что после 2022 года Европа сократила долю российского газа до 10–15%, заместив его поставками из США, Катара и за счёт «зелёной» энергетики. Это помогло избежать дефицита, но привело к росту цен и нагрузке на промышленность.

Депутат подчеркнул: вопрос о «газовой ловушке» дискуссионен — ЕС активно диверсифицирует поставки и ускоряет переход на ВИЭ. Но если политическая цена американского СПГ станет слишком высокой, Брюссель может пересмотреть свои позиции. Главное — сделать первый шаг, подытожил парламентарий.

Дмитриев поинтересовался, скучает ли ЕС по «Северным потокам» на фоне зависимости от газа США
Дмитриев поинтересовался, скучает ли ЕС по «Северным потокам» на фоне зависимости от газа США

А ранее Life.ru рассказывал, что ЕС попал в энергетическую ловушку, отказавшись от российского газа. Американский сжиженный природный газ (СПГ) изначально рассматривался как безопасная альтернатива российским поставкам, но теперь эта безопасность уже не гарантирована из-за кризиса в трансатлантических отношениях.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • ЕС
  • США
  • Госдума
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar