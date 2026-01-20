В Госдуме раскрыли условие для возобновления поставок газа в Европу

В условиях обострения отношений между США и ЕС из-за гренландского вопроса Европа может оказаться в ловушке дорогого американского СПГ. Россия, в свою очередь, готова возобновить поставки энергоресурсов на взаимовыгодных условиях — но только если инициатива исходит от европейских партнёров. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов в интервью «Ленте.ру».

По его словам, в краткосрочной перспективе политические барьеры мешают масштабному возвращению российского газа в Европу. Однако в долгосрочной — экономическая логика может взять верх. Особенно если ЕС столкнётся с хроническим дефицитом или окажется в невыгодных условиях из-за волатильности мирового рынка СПГ.

Алтухов напомнил, что после 2022 года Европа сократила долю российского газа до 10–15%, заместив его поставками из США, Катара и за счёт «зелёной» энергетики. Это помогло избежать дефицита, но привело к росту цен и нагрузке на промышленность.

Депутат подчеркнул: вопрос о «газовой ловушке» дискуссионен — ЕС активно диверсифицирует поставки и ускоряет переход на ВИЭ. Но если политическая цена американского СПГ станет слишком высокой, Брюссель может пересмотреть свои позиции. Главное — сделать первый шаг, подытожил парламентарий.

А ранее Life.ru рассказывал, что ЕС попал в энергетическую ловушку, отказавшись от российского газа. Американский сжиженный природный газ (СПГ) изначально рассматривался как безопасная альтернатива российским поставкам, но теперь эта безопасность уже не гарантирована из-за кризиса в трансатлантических отношениях.