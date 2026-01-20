В Киеве после ночных прилётов без света остались 335 тысяч домохозяйств

В Киеве электричество пропало у 335 тысяч домохозяйств после массированной ночной атаки на объекты инфраструктуры. Украинская энергокомпания ДТЭК утверждает, что половине абонентов свет уже вернули в дома, но восстановительные работы продолжаются.

Сейчас полный блэкаут продолжается у 173 тысяч киевлян. Местные власти уже не раз предупреждали горожан, что даже после подачи света в дома будут производиться верные отключения в целях снижения нагрузки на энергоинфраструктуру, которая практически полностью разрушена.

Напомним, в ночь с 19 на 20 января Киев и ряд областей Украины подверглись масштабной атаке. В результате ударов по объектам энергетической инфраструктуры левый берег столицы полностью обесточен. Информацию уже подтвердил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Удар был нацелен на ключевые энергообъекты. Как сообщил украинский блогер Анатолий Шарий, были атакованы ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве, а также Приднепровская ТЭС в Днепропетровской области. Воздушная тревога объявлялась в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.