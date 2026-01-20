В Госдуме ответили на угрозы Дании забрать землю у дипмиссии России

Угрозы датских властей отобрать землю, на которой расположено посольство России, вызвали резкую реакцию в Москве. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова назвала такие действия «странными» и контрпродуктивными, особенно на фоне возможного приближения мирного урегулирования на Украине.

«Я не очень понимаю, зачем они этим занимаются, понимая, что всё равно все эти конфликты будут урегулированы и мы вернёмся на дипломатическое поле, и отношения всё равно надо будет выстраивать, и всё равно нашим послам, нашим диппредставительствам по всем конвенциям надо будет где-то находиться», — указала парламентарий в интервью «Ленте.ру».

Журова напомнила, что подобные инциденты уже происходили в других странах, но в долгосрочной перспективе они теряют актуальность — дипломатические представительства обязаны функционировать в соответствии с Венской конвенцией. Депутат также выразила недоумение по поводу позиции Дании.

«Ей Россию надо в союзники брать, а не в соперники. Я бы так им посоветовала. Ещё как бы за помощью сами не побежали к нам», — подытожила Журова.

Напомним, ранее в Дании пригрозили отобрать у России земли под зданиями посольства. Посол РФ в Дании Владимир Барбин отметил, что местным правительством был принят ряд репрессивных решений, в разы сокративших численность российской дипломатической миссии.