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Регион
Опубликовано 20 января, 14:07

Российская ПВО приземлила 23 украинских дрона над четырьмя регионами РФ

Обложка © РИА Новости / Евгений Биятов

Обложка © РИА Новости / Евгений Биятов

Российские средства ПВО уничтожили 23 украинских беспилотника самолётного типа. Вражеские объекты были замечены в небе над четырьмя российскими регионами. Такие данные приводит пресс-служба Минобороны РФ.

«С 09.00 мск до 16.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 16 – над территорией Белгородской области, 5 – над территорией Астраханской области, 1 – над территорией Брянской области, 1 – над территорией Курской области», — говорится в тексте.

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Ранее сообщалоь, что Украина приостановила размещение новых заказов ударных беспилотников у немецкой компании Helsing после проблем на испытаниях вблизи фронта. О провальных тестах «неуязвимых для радаров «мини-таурусов» под управлением ИИ» сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад Минобороны ФРГ.

Оперативные материалы о ходе спецоперациив разделе «СВО» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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