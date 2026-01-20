Российская ПВО приземлила 23 украинских дрона над четырьмя регионами РФ

Российские средства ПВО уничтожили 23 украинских беспилотника самолётного типа. Вражеские объекты были замечены в небе над четырьмя российскими регионами. Такие данные приводит пресс-служба Минобороны РФ.

«С 09.00 мск до 16.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 16 – над территорией Белгородской области, 5 – над территорией Астраханской области, 1 – над территорией Брянской области, 1 – над территорией Курской области», — говорится в тексте.

Ранее сообщалоь, что Украина приостановила размещение новых заказов ударных беспилотников у немецкой компании Helsing после проблем на испытаниях вблизи фронта. О провальных тестах «неуязвимых для радаров «мини-таурусов» под управлением ИИ» сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад Минобороны ФРГ.