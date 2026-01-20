В России усомнились в пользе проведения встречи с G7 без чёткого плана мира

22 января в Париже пройдёт встреча «Большой семёрки», и, по предложению президента Франции Эмманюэля Макрона, к ней «на полях» могут присоединиться представители России, Украины, Дании и Сирии. Идея прозвучала в личном сообщении Макрона Дональду Трампу, опубликованном 20 января в Truth Social. Однако российская сторона пока скептически оценивает такой формат.

Член комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила «Ридусу», что участие России в саммите G7 выглядит преждевременным. По её словам, Москва пока не видит, чтобы были обозначены какие-либо очертания мирного соглашения.

«И потом, почему «Большая семёрка» должна это решать? Нам надо сначала поговорить с Украиной», — пояснила Журова.

Кроме того, депутат отметила неясность самого формата. Без понимания уровня участников и конкретных целей переговоров, считает парламентарий, практической пользы от инициативы Макрона ждать не стоит.

«Как они видят это? Это они в Европе чемодан собрали и приехали. Тут же всё не так просто», — подытожила Журова.