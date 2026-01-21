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Опубликовано 21 января, 04:15

ПВО отразила ночную атаку украинских дронов в Ростовской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Минувшей ночью в Ростовской области средствами противовоздушной обороны были уничтожены беспилотные летательные аппараты в городе Таганроге, а также в Каменском и Тарасовском районах. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Информация о пострадавших или разрушениях на земле не поступала. При этом власти предупреждают жителей региона, что угроза повторных атак беспилотников сохраняется.

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Также ночью с 20 на 21 января БПЛА ударил по жилому дому на границе Адыгеи и Краснодарского края. После попадания начался пожар, который охватил здание и парковку с автомобилями. В результате удара пострадали 11 человек. Среди пострадавших нет тяжелораненных, всех задело осколками стекла.

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Артём Гапоненко
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