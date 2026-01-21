ПВО отразила ночную атаку украинских дронов в Ростовской области

Минувшей ночью в Ростовской области средствами противовоздушной обороны были уничтожены беспилотные летательные аппараты в городе Таганроге, а также в Каменском и Тарасовском районах. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Информация о пострадавших или разрушениях на земле не поступала. При этом власти предупреждают жителей региона, что угроза повторных атак беспилотников сохраняется.