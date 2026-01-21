За ночь силы ПВО уничтожили 75 украинских дронов над Россией

По данным военного ведомства, девять дронов уничтожили над Орловской областью, по три – над Ростовской областью и Крымом. Ещё по два беспилотника сбили над Астраханской, Брянской и Курской областями, один – над Воронежской областью, семь – над акваторией Чёрного моря и один – над Азовским морем.