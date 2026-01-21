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Опубликовано 21 января, 04:44

За ночь силы ПВО уничтожили 75 украинских дронов над Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Российские силы ПВО за ночь отразили массированную атаку украинских беспилотников. Над регионами страны и акваториями морей были уничтожены десятки дронов самолётного типа, сообщили в Минобороны РФ.

В период с 23:00 20 января до 07:00 21 января дежурные средства противовоздушной обороны сбили 75 украинских БПЛА. Наибольшее число беспилотников перехватили над Краснодарским краем (45).

По данным военного ведомства, девять дронов уничтожили над Орловской областью, по три – над Ростовской областью и Крымом. Ещё по два беспилотника сбили над Астраханской, Брянской и Курской областями, один – над Воронежской областью, семь – над акваторией Чёрного моря и один – над Азовским морем.

На Кубани эвакуируют жильцов из-за упавшей у дома боевой части БПЛА
На Кубани эвакуируют жильцов из-за упавшей у дома боевой части БПЛА

Ранее Life.ru писал, что в Адыгее вражеский районе дрон ударил по многоквартирному дому, в результате чего пострадали 11 человек, включая двух детей. По словам главы республики Мурата Кумпилова, сгорели 15 автомобилей, повреждены ещё 25, утром началась оценка ущерба. Введён режим чрезвычайной ситуации районного уровня.

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Юния Ларсон
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