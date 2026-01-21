В Госдуме поприветствовали допуск российских спортсменов на Паралимпиаду-2026

Решение Международного паралимпийского комитета допустить российских спортсменов до Игр 2026 года является проявлением политическо-спортивной гибкости и мудрости, заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищёв. По его словам, этот шаг выгодно отличается от позиции многих международных федераций, которые не стремятся решить вопрос участия представителей РФ.

Теперь предстоит детально проработать механизм двусторонних приглашений и условия их подтверждения, отметил парламентарий. Приветствуя решение МПК, он выразил надежду, что оно откроет российским командам возможность участвовать в соревнованиях всех уровней, вплоть до чемпионатов мира и Олимпийских игр.

«МОК надо следовать примеру МПК, в этой ситуации им есть чему поучиться», — подчеркнул депутат ГД РФ в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Напомним, ранее Международный паралимпийский комитет (IPC) пересмотрел позицию по участию сборной РФ в зимних Паралимпийских играх 2026 года. Российские спортсмены смогут подать заявки на получение приглашений.